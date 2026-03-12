Размер шрифта
На Западе сообщили об ударе по штабу иракского шиитского ополчения

Reuters: по штабу шиитского ополчения к югу от Багдада нанесен авиаудар
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ираке нанесен удар по штаб-квартире сил шиитского ополчения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Авиаудар нанесен по штаб-квартире шиитских народных мобилизационных сил на юге Багдада», — сказано в материале.

9 марта на севере Ирака атаковали позиции шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По информации телеканала Al Jazeera, под авиаобстрел попала штаб-квартира, которая находится в провинции Найнава, примерно в 15-20 километрах к востоку от города Мосул.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, в котором шииты составляют большинство населения. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Лавров назвал цель военной операции США и Израиля против Ирана.

 
