В Турции заявили о неприменении С-400 при отражении атак со стороны Ирана

Представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк заявил, что при перехвате двух баллистических ракет над Турцией не были использованы зенитно-ракетные системы С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Актюрка, система противовоздушной обороны Турции интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оборудованную системами раннего предупреждения, а также системы управления и ракет-перехватчиков.

«При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», - сообщил Актюрк.

На данный момент для защиты воздушного пространства Турции используется в том числе приобретенная у РФ система ЗРК С-400, покупку которой министр обороны Яшар Гюлер ранее назвал «самым разумным» решением.

5 марта Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими.

Ранее иранские беспилотники впервые упали на территории Азербайджана.