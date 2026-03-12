Размер шрифта
Появилось видео, как Patriot разгромно проиграл бой за порт в ОАЭ

Военная хроника: на видео попал момент поражения Patriot в бою за порт в ОАЭ

В Сети появилось видео тщетных попыток комплекса Patriot защитить порт Фуджейра в ОАЭ от иранских ударов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала отмечают, что сложно определить причину произошедшего. На кадрах видно, как сначала расчет ЗРК выпустил на перехват четыре противоракеты, но баллистическое оружие свободно пролетело «сквозь» них. После чего в порту, где размещается нефтехранилище, произошел взрыв, пишет «Военная хроника».

В ночь на 12 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитное военное подразделение МО Ирана) заявил о нанесении ударов по нефтяному месторождению в эмирате Фуджейра и промышленной зоне в эмирате Шарджа (ОАЭ). Кроме того, иранские военные атаковали американские объекты на военной базе в Кувейте.

В заявлении КСИР также говорится о «прямых попаданиях и разрушениях на указанных объектах в Персидском заливе».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее иранский посол пригрозил США «несоразмерной реакцией» в случае наземного вторжения

 
