Израиль атаковал ядерный центр в Иране

ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране. Об этом говорится в сообщении израильских военных, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что для этой атаки военно-воздушные силы (ВВС) Израиля использовали данные разведки. В итоге оказался поражен объект, связанный с иранской ядерной программой. ЦАХАЛ утверждает, что атакованный комплекс «Талеган» использовался Ираном якобы для развития критически важных возможностей в сфере разработки ядерного оружия.

12 марта портал TMZ сообщил, что на территории объекта «Талеган» в Иране после авиаудара образовались три воронки. По данным журналистов, это указывает на то, что Израиль для удара применял особо тяжелые бункерные бомбы. Эксперты отмечают, что характер повреждений схож с ударом 13-тонных авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые применялись год назад во время операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer) по иранским объектам Фордо и Натанз.

До этого ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. По данным газеты The New York Times, теперь американская разведка опасается, что Иран может добраться до основных запасов урана, погребенных под обломками этого ядерного объекта.

Ранее сообщалось, что войска США планируют десант на иранские ядерные объекты для похищения урана.