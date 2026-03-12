Появились кадры задержания севастопольца, планировавшего теракт против военного

ФСБ обнародовала кадры задержания жителя Севастополя, который по заданию Киева планировал совершить теракт против российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя соответствующее видео.

На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого на улице, сажают в микроавтобус и увозят в местную приемную ведомства.

По данным ФСБ, местный житель связался с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Уточняется, что украинский куратор поставил ему задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.

Злоумышленник, как отмечают силовики, получил от куратора номер автомобиля российского военного, адрес и дату совершения подрыва, а также координаты тайника с бомбой, но был задержан сотрудниками ФСБ до того, как смог совершить теракт.

В начале марта сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК); украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании.

Ранее ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге.