В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия

Глава Минобороны Хаккянен: Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие

Правящая коалиция и оппозиционные парламентские партии в Финляндии намерены выступить с заявлением о политике государства в области ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Антти Хаккянен, передает Yle.

«Похоже, у всех общее понимание, что на самом деле в Финляндии ядерное оружие не будет размещено. Мы, безусловно, сможем найти общее понимание по этому вопросу», — сказал он.

Совместное заявление сторон может стать частью доклада правительства, касающегося обновления внешней и внутренней политики безопасности.

До этого Хяккянен заявил, что Хельсинки разрешат ввоз ядерного оружия на территорию страны. По словам главы ведомства, государство «готово к реакции со стороны России».

5 марта телерадиокомпания Yle сообщила, что правительство Финляндии обсуждает возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны. Действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности.

Ранее финский политик предостерег Хельсинки от размещения ядерного оружия.