Губернатор рассказал о повреждениях в Брянске в результате удара ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску в городе повреждены 20 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что в текущий момент ведется обследование пострадавших квартир, на текущий момент которых более 150. Богомаз предположил, что их будет около 200. Также были повреждены 33 коммерческих объекта и более 20 автомобилей.

Губернатор добавил, что в городе работают 11 комиссий по оценке причиненного ущерба, а также 17 строительных организаций региона.

«К работе по вывозу мусора, остеклению и временной заделке пленкой окон, пока не изготовят новые, приступили работники восьми управляющих компаний, обслуживающих поврежденные дома», — добавил Богомаз.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины. Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе.

Следственный комитет РФ сообщил, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Ранее в ВСУ раскрыли подробности удара по Брянску.