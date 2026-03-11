Размер шрифта
В Иране раскрыли цель операции США

Представитель МИД Ирана Багаи: США развязали конфликт, чтобы заполучить ресурсы
Majid Asgaripour/Reuters

США развязали конфликт с Ираном, чтобы получить энергоресурсы страны. Об этом в интервью RT заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Исмаил Багаи.

По его словам, Ирану в ответ на действия США и Израиля приходится давать отпор для «защиты своего народа, идентичности и цивилизации».

Багаи также заявил, что США наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре: школам, больницам, историческим достопримечательностям.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что целью американцев является инфраструктура безопасности Ирана, а именно наступательные ракеты, ракетное производство и военно-морской флот. Также он отметил, что послевоенное устройство Ирана должно исключить угрозу США от иранских ракет и возможный ядерный шантаж со стороны Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее армия Ирана атаковала объекты на территории Израиля.

 
