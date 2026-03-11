Размер шрифта
ФСБ рассказала о подготовке агента Киева к взрыву российской военной авиатехники

ФСБ: агент Киева доставил в российские регионы дроны для подрыва техники ВС РФ
РИА Новости

Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, доставил беспилотники и взрывные устройства в Московскую и Калужскую области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По информации ведомства, житель Владимирской области установил контакт с агентом Службы безопасности Украины по своей инициативе. Действуя по его указанию, россиянин планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил РФ.

4 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 32-летнего мужчину по подозрению в помощи украинской террористической организации «Легион «Свобода России». Во время задержания у мужчины провели обыск, во время которого обнаружили несколько пакетов с наркотиками. В результате было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и покушении на сбыт наркотических веществ.

До этого житель Крыма был арестован на два месяца за шпионаж для военной разведки Киева. В ФСБ сообщали, что крымчанин вышел на контакт с сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram. Он, как утверждается, передавал украинской стороне данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Ранее жителя приграничного региона России обвинили в госизмене.

 
