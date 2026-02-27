Боец спецназа «Ахмат» рассказал о желании освобожденного из плена отца вернуться на СВО

Отец бойца спецназа «Ахмат» вслед за сыном отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом телеканалу RT рассказал корректировщик с позывным «Фил».

«Пошел за мной, по моим стопам. Он попал в плен. Потерял глаз при выполнении боевых задач», — сообщил военный.

По словам «Фила», его отец получил ранение во время минометного обстрела. Он был освобожден из плена в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной. Несмотря на травму, отец намерен вновь отправиться в зону боевых действий, сказал корректировщик.

16 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военнопленные поражены гуманным отношением со стороны российских военных, которые делятся с ними продовольствием и медикаментами.

В январе уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в 2025 году в результате обмена пленными между РФ и Украиной 1851 российский военнослужащий был возвращен на территорию России из украинского плена.

Ранее российские военнопленные рассказывали о насилии и тяжелых условиях в украинском плену.