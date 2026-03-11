Стало известно об ударе Израиля по кварталу в центре столицы Ливана

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали жилой комплекс в квартале Аишат-Баккар в центральной части Бейрута. Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

«Ракеты были выпущены по одному из многоэтажных домов, где вспыхнул пожар», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, вероятно, целью атаки была ликвидация члена руководства ливанской шиитской организации «Хезболла». Отмечается, что на место происшествия направились пожарные машины и кареты скорой помощи.

При этом эвакуации жителей квартала перед ударом не было. В настоящий момент там проживает множество беженцев, переместившихся с юга Ливана после начала эскалации.

10 марта израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командира подразделения «Насер» шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

За день до этого официальный представитель Вооруженных сил Израиля генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

