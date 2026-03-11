В Иране извлекли уроки из войны 2025 года

Bloomberg: Иран извлек уроки из 12-дневной войны и применяет их против США

Иран извлек уроки из 12-дневной войны в 2025 году и применяет их в текущем конфликте против США и Израиля. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Тогда израильские удары ликвидировали высокопоставленных иранских командиров, нарушили коммуникации, а также парализовали часть ракетных войск Исламской Республики.

С тех пор иранские планировщики, по всей видимости, децентрализовали свои операции, рассредоточив пусковые установки и подготовив подразделения к продолжению атак, даже если противник уничтожит высокопоставленных руководителей, говорится в статье.

В период с 13 по 25 июня 2025 года Израиль провел военную операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. 22 июня к Израилю присоединились США. По итогам кампании в Вашингтоне заявили, что ключевые ядерные объекта Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.