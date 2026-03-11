Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране извлекли уроки из войны 2025 года

Bloomberg: Иран извлек уроки из 12-дневной войны и применяет их против США
Global Look Press

Иран извлек уроки из 12-дневной войны в 2025 году и применяет их в текущем конфликте против США и Израиля. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Тогда израильские удары ликвидировали высокопоставленных иранских командиров, нарушили коммуникации, а также парализовали часть ракетных войск Исламской Республики.

С тех пор иранские планировщики, по всей видимости, децентрализовали свои операции, рассредоточив пусковые установки и подготовив подразделения к продолжению атак, даже если противник уничтожит высокопоставленных руководителей, говорится в статье.

В период с 13 по 25 июня 2025 года Израиль провел военную операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. 22 июня к Израилю присоединились США. По итогам кампании в Вашингтоне заявили, что ключевые ядерные объекта Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!