Губернатор Севастополя назвал число сбитых над городом воздушных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что число сбитых над городом воздушных целей выросло до девяти.

По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО), они отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уже сбито 9 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», — отметил глава города.

Он уточнил, что в результате атаки ВСУ повреждены несколько частных домов и автомобилей в районе Монастырского шоссе.

Также в районе товарищества собственников недвижимости (ТСН)«Гранат» предварительно горят склад строительных материалов и частный дом.

Накануне Развожаев ввел Севастополе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за атак со стороны ВСУ. Зоной ЧС признана вся территория города. Руководителем ликвидации ЧС назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Севастополя Алексей Парикин.

В ночь на 6 марта Севастополь также подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

Ранее в Севастополе при атаке беспилотников пострадала 90-летняя женщина.