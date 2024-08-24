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Военкоры сообщили об ударе по спецназу ВСУ и НАТО на острове Змеиный

«ВО»: ВКС РФ ударили ракетами по спецназу ВСУ и НАТО на острове Змеиный

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Ukraine Operational Command South/Reuters

Российские истребители минувшей ночью нанесли удар по украинскому спецназу и западным наемникам на острове Змеиный. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

«По предварительной информации, сегодня ночью истребителями ВКС России нанесен мощный удар по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море», — сообщили военкоры.

По данным профильных ресурсов, удар пришелся по кадровым военнослужащим Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии.

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» уточнил, что удар нанесли истребители Су-57.

До этого ВСУ сообщили о ракетном ударе по острову Змеиный четырьмя крылатыми ракетами Х-22.

До этого норвежский профессор и политолог Гленн Дизен предупредил, что мир движется к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

Ранее в СФ призвали изменить подход СМИ к публикации сведений о боевых действиях.

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