СМИ сообщили, что ВС РФ поразили секретную технику ВСУ под Одессой

Леонков: ВС РФ уничтожили украинские амфибии под Одессой
Алексей Майшев/РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с aif.ru заявил, что под Одессой российские войска уничтожили плавающие транспортеры и бульдозеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), необходимые для переправы через водные преграды.

По словам Леонкова, удар был нанесен по энергетике и объектам ВПК Белгорода-Днестровского Одесской области. В этом городе дислоцируется 808-я отдельная бригада ВСУ поддержки инженерных войск у которых на вооружении есть плавающие амфибии.

«НАТО поставляет большую номенклатуру техники киевскому режиму. Думаю, этими данными обладают в штабе ВС РФ. И для ВСУ сейчас важно любое вооружение. С украинской стороны постоянно идут запросы на поставку бронетехники и любых инженерных машин: чем больше, тем лучше. Страны Европы выполняют эти заявки с трудом», — поделился Леонков.

26 февраля Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА «Герань», а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Герани» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщается в публикации.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.

 
