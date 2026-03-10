Средства ПВО в Херсонской области отражают попытку массовой атаки дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершить массовую атаку беспилотниками по территории Херсонской области, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал он.

До этого, в 12:15 по московскому времени, губернатор сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

10 марта два человека пострадали в результате атак ВСУ на Запорожскую область. По словам главы региона Евгения Балицкого, украинские дроны нанесли удары по гражданским автомобилям в Пологовском и Васильевском муниципальных округах.

Губернатор уточнил, что оба водителя получили множественные ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, однако состояние пострадавших остается тяжелым.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.