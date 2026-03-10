Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Средства ПВО в Херсонской области отражают попытку массовой атаки дронов ВСУ

Сальдо: ВСУ пытаются совершить массовую атаку дронами в Херсонской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершить массовую атаку беспилотниками по территории Херсонской области, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал он.

До этого, в 12:15 по московскому времени, губернатор сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

10 марта два человека пострадали в результате атак ВСУ на Запорожскую область. По словам главы региона Евгения Балицкого, украинские дроны нанесли удары по гражданским автомобилям в Пологовском и Васильевском муниципальных округах.

Губернатор уточнил, что оба водителя получили множественные ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, однако состояние пострадавших остается тяжелым.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!