СМИ сообщили о жертвах удара США и Израиля по жилому району в иранском городе

Tasnim: не менее пяти человек не выжили при атаке США и Израиля на город Арак

По меньшей мере пять человек получили ранения, несовместимые с жизнью, при атаке США и Израиля на жилой район в центральной части Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«В результате атаки американо-сионистского врага на жилой дом в городе Арак ранним утром 10 марта пять человек не выжили, один пострадал», — говорится в сообщении.

До этого газета The New York Times (NYT) писала о том, что обломки ракеты, ударившей по школе для девочек в иранском городе Минаб, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов. В публикации приводятся фотографии обломков, показанные ранее иранскими государственными СМИ.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

