Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый обстрел из Ирана и приступила к перехвату ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля засекла пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Системы ПВО работают над перехватом», — говорится в заявлении ведомства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.