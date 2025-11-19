Теневой рынок украинских ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) составляет около 100 млрд гривен ($2,38 млрд), в стране называют это самым прибыльным бизнесом. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Теневой рынок ТЦК и «бусификации» на Украине составляет около 100 миллиардов гривен. Об этом заявил украинским журналистам депутат и экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. И это не только «бизнес» по освобождению от мобилизации путем получения взяток на месте», — уточнил источник.

Также на мобилизованных выделяются огромные деньги на зарплаты, амуницию, инструкторов, занятия. В случае самовольного оставления части эти средства остаются неосвоенными.

По словам представителя силовых структур, на различных стримах и шоу в соцсетях обсуждают, что ТЦК — самый прибыльный бизнес на Украине. Блогеры рассказывают о существовании большого числа прибыльных схем по заработку «на отлове пушечного мяса».

«В эту нишу также входят единоразовые премии за пойманного «уклониста». Также неплохо зарабатывают полукриминальные элементы, которые содействуют группам оповещения ТЦК», — заявил источник.

18 ноября военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации.

По его словам, местные жители прячутся от сотрудников ТЦК, которые задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы. Пленный отмечает, что людей в селах «почти не осталось», так как всех отправляют на фронт.

Ранее в Раде предложили запретить выезд с Украины гражданам с бронью от мобилизации.