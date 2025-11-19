На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили объем теневого рынка военкоматов

РИА: на Украине теневой рынок военкоматов составляет более $2 млрд
true
true
true
close
Shutterstock

Теневой рынок украинских ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) составляет около 100 млрд гривен ($2,38 млрд), в стране называют это самым прибыльным бизнесом. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Теневой рынок ТЦК и «бусификации» на Украине составляет около 100 миллиардов гривен. Об этом заявил украинским журналистам депутат и экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. И это не только «бизнес» по освобождению от мобилизации путем получения взяток на месте», — уточнил источник.

Также на мобилизованных выделяются огромные деньги на зарплаты, амуницию, инструкторов, занятия. В случае самовольного оставления части эти средства остаются неосвоенными.

По словам представителя силовых структур, на различных стримах и шоу в соцсетях обсуждают, что ТЦК — самый прибыльный бизнес на Украине. Блогеры рассказывают о существовании большого числа прибыльных схем по заработку «на отлове пушечного мяса».

«В эту нишу также входят единоразовые премии за пойманного «уклониста». Также неплохо зарабатывают полукриминальные элементы, которые содействуют группам оповещения ТЦК», — заявил источник.

18 ноября военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации.

По его словам, местные жители прячутся от сотрудников ТЦК, которые задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы. Пленный отмечает, что людей в селах «почти не осталось», так как всех отправляют на фронт.

Ранее в Раде предложили запретить выезд с Украины гражданам с бронью от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами