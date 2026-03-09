Размер шрифта
Средства ПВО России сбили 21 украинский беспилотник

Евгений Биятов/РИА Новости

В течение шести часов над регионами России был сбит 21 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский дрон над регионами России», — говорится в сообщении.

Десять БПЛА были сбиты над территорией Курской области, восемь — над территорией Белгородской области и три над Брянской областью.

9 марта украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек в Курской области, пострадал пожилой мужчина. Пострадал 55-летний мужчина.

Утром Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны перехватили 163 украинских беспилотника над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленинградской области уничтожили беспилотник.

 
