Пострадавший при атаке ВСУ детский сад возобновит работу

Детский сад № 36 «Ягодка» в поселке Ахтырском Краснодарского края, пострадавший во время атаки украинских БПЛА, возобновит работу во вторник, 10 марта. Об этом сообщил глава Абинского района Илья Биушкин.

«Специалистами проведена полная проверка территории детского сада №36 «Ягодка», все необходимые мероприятия выполнены. С завтрашнего дня детский сад возобновляет работу в штатном режиме», — написал он.

Чиновник поблагодарил родителей учащихся за понимание и оперативную обратную связь.

9 марта сообщалось, что рядом с детским садом нашли фрагменты беспилотного летательного аппарата. По данным местного оперштаба, никто не пострадал. На месте работали специальные и оперативные службы.

До этого сообщалось, что обломки сбитых в ходе отражения атаки беспилотников были обнаружены в нескольких районах Сочи. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений.

Ранее в Волгограде из-за обломков БПЛА эвакуировали школу.