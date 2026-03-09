США создали в Персидском заливе зону дозаправки истребителей

Военно-воздушные силы Армии (ВВС) США организовали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей, которые выполняют боевые задачи в небе над Ираном. Это следует из данных портала Itamilradar.

Самолеты-заправщики, встав в круг, курсируют недалеко от побережья Саудовской Аравии в режиме ожидания истребителей, которые после дозаправки смогут проводить операции по поиску и уничтожению целей в глубине Ирана.

Утверждается, что в зону дозаправки каждый день вылетает 5-7 самолетов-заправщиков США с аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, что говорит о значительном масштабе авиационных операций, проводимых в регионе.

В этих целях Соединенные Штаты существенно нарастили количество воздушных танкеров, размещенных в Израиле. По информации авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в данный момент в аэропорту Бен Гурион базируется 24 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и девять самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.

До этого израильский 14-й канал заявил о крушении американского истребителя F-15 в Иране. Центральное командование Вооруженных сил США эту информацию опровергло.

Ранее генсек НАТО увидел угрозу Европе из-за событий на Ближнем Востоке.