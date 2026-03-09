Стало известно о взрывах в Тегеране

Несколько громких взрывов произошло утром 9 марта в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что по звуку это было похоже на авиаудары. Взрывы зафиксировали вскоре после рассвета, на юго-западе города.

Этим же утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ненесении удара по месту производства ракетных двигателей и пусковым установкам дальнобойных ракет в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.