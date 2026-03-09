Размер шрифта
Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

В КСИР заявили об ударах по Израилю и военным базам США гиперзвуковыми ракетами
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) заявил о проведении 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе КСИР, передает иранское гостелевидение (IRIB).

По ее информации, удары наносились с применением гиперзвуковых ракет «Фаттах» и сверхтяжелых ракет классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар». Они поразили свои цели, утверждают в КСИР.

Незадолго до этого в Армии обороны Израиля заявили, что военные страны зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана. Там отметили, что системы противовоздушной обороны осуществляют перехват ракет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
