В Пентагоне назвали число военных США, погибших в ходе операции против Ирана

Число военных США, погибших с начала операции против Ирана, возросло до семи. Об этом в социальной сети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По его информации, вчера вечером американский военнослужащий умер от ранений, полученных их в ходе первых атак иранских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Он был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Саудовской Аравии 1 марта.

Также командование заявило, что солдат Национальной гвардии Соединенных Штатов «скончался в результате инцидента, связанного со здоровьем, в Кувейте 6 марта во время оказания ему неотложной медицинской помощи».

До этого в Иране сообщили, что ВС США понесли «большие потери» в живой силе в результате иранских атак.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».