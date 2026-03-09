Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Падение обломков беспилотника вызвало пожар на нефтяном месторождении в ОАЭ

В эмирате Фуджейра в ОАЭ обломки дрона подожгли нефтяное месторождение Фоз
Social Media/Reuters

После падения обломков сбитого дрона на нефтяном месторождении Фоз в эмирате Фуджейра в ОАЭ возник пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата сообщает РИА Новости.

Возгорание на произошло после того, как средства противовоздушной обороны успешно перехватили беспилотник, и его фрагменты упали на месторождение. В результате пожара пострадавших нет. Компетентные органы эмирата принимают мере по его тушению.

9 марта стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

До этого израильский портал Ynet сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты осуществили первую атаку на Иран.

7 марта президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за нанесение ударов по ним.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!