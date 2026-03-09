Падение обломков беспилотника вызвало пожар на нефтяном месторождении в ОАЭ

После падения обломков сбитого дрона на нефтяном месторождении Фоз в эмирате Фуджейра в ОАЭ возник пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата сообщает РИА Новости.

Возгорание на произошло после того, как средства противовоздушной обороны успешно перехватили беспилотник, и его фрагменты упали на месторождение. В результате пожара пострадавших нет. Компетентные органы эмирата принимают мере по его тушению.

9 марта стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

До этого израильский портал Ynet сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты осуществили первую атаку на Иран.

7 марта президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за нанесение ударов по ним.