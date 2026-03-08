Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвуковой ракеты

Британия планирует разработать образец гиперзвукового оружия к 2030 году
Вадим Савицкий/РИА Новости

Великобритания к 2030 году планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты. Об этом рассказал замминистра обороны страны Люк Поллард, передает ТАСС.

«Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году», — отметил чиновник.

До этого в Британии заявляли, что на разработку гиперзвукового оружия Лондон потратит в 2026 году £400 млн фунтов (более $530 млн).

В частности, речь идет о проекте Stratus, в рамках которого ведется создание ракеты следующего после Storm Shadow поколения. Великобритания участвует в проекте вместе с Францией и Италией. Новые ракеты смогут поражать корабли и средства ПВО противника.

Кроме того, вместе с Германией Соединенное Королевство разрабатывает дальнобойную систему Deep Precision Strike. Новая система будет иметь дальность полета более 2000 км и станет одной из самых передовых систем, разработанных Великобританией.

Ранее Британия призналась, что управляет военными заводами на Украине.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!