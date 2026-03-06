«РГ»: сбивший три F-15E ВВС США кувейтский летчик вошел в историю авиации

Кувейтский пилот, случайно сбивший три американских истребителя F-15E Strike Eagle, вошел в историю авиации. Об этом сообщает «Российская газета».

Видео с атакой британского истребителя F/A-18 Hornet на «Орла» вызвало бурные обсуждения в интернете: одни критикуют кувейтского летчика, другие предполагают возможные связи с Ираном.

По мнению российского пилота и автора Telegram-канала «Воевода вещает», кувейтский летчик установил два уникальных рекорда — максимальное количество сбитых самолётов за один вылет на истребителе 4-го поколения и рекорд по нанесению урона «дружественным огнём», уничтожив сразу три союзных машины.

Хотя современные воздушные бои с близкой дистанции для истребителей 4-го и 5-го поколений редкость из-за дальнобойных ракет и продвинутых радаров, этот инцидент демонстрирует, что исключения все же возможны.

Издание отмечает, что асом принято называть летчика, сбившего пять или более самолетов. Кувейтскому пилоту до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

