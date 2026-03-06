Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Сбивший три американских F-15 летчик из Кувейта вошел в историю

«РГ»: сбивший три F-15E ВВС США кувейтский летчик вошел в историю авиации
Ac1 Tylir Meyer/U.S Air/Global Look Press

Кувейтский пилот, случайно сбивший три американских истребителя F-15E Strike Eagle, вошел в историю авиации. Об этом сообщает «Российская газета».

Видео с атакой британского истребителя F/A-18 Hornet на «Орла» вызвало бурные обсуждения в интернете: одни критикуют кувейтского летчика, другие предполагают возможные связи с Ираном.

По мнению российского пилота и автора Telegram-канала «Воевода вещает», кувейтский летчик установил два уникальных рекорда — максимальное количество сбитых самолётов за один вылет на истребителе 4-го поколения и рекорд по нанесению урона «дружественным огнём», уничтожив сразу три союзных машины.

Хотя современные воздушные бои с близкой дистанции для истребителей 4-го и 5-го поколений редкость из-за дальнобойных ракет и продвинутых радаров, этот инцидент демонстрирует, что исключения все же возможны.

Издание отмечает, что асом принято называть летчика, сбившего пять или более самолетов. Кувейтскому пилоту до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

Ранее СМИ усомнились в версии о сбитых по ошибке истребителях США.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!