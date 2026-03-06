Размер шрифта
Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: два человека остаются в стационаре после атаки ВСУ на Севастополь
После ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стационаре остаются два человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Девять человек в городе получили ранения осколками стекла, всем оказана необходимая медицинская помощь еще ночью. Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома», — написал глава города.

Развожаев добавил, что сейчас службы и волонтеры занимаются ликвидацией последствий удара, оценкой ущерба и помощью жителям. По его словам, произошедшая атака является терроризмом и агрессией против мирных людей.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал БПЛА, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять мирных жителей. Медицинская помощь понадобилась троим детям, в том числе 12-летнему мальчику, получившему осколочное ранение головы.

Ранее губернатор Севастополя раскрыл масштаб разрушений после ночного налета.

 
