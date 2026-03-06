Путин обсудил повышение эффективности использования боевой техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО», — сказал Песков.

По его словам, в совещании участвовали члены правительства, Совета безопасности, министерства обороны, Генерального штаба, а также командующие военными округами и руководители оборонных предприятий.

23 февраля российский лидер принял участие в церемонии вручения государственных наград военнослужащим министерства обороны РФ и Росгвардии. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия в данный момент сражается за правду и свое будущее. Он добавил, что «на передовой этой борьбы» находятся сильные и самоотверженные люди в лице солдат и офицеров.

В декабре Путин заявил, что военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, являются не сказочными, а реальными героями сегодняшнего дня. Он поблагодарил волонтеров за то, что они подключают к работе по поддержке участников СВО самих же бойцов. По словам президента, с момента начала СВО количество добровольцев, волонтеров выросло в стране более чем в три раза — с 10% до 32%.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.