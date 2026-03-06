Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Путин обсудил повышение эффективности использования боевой техники в зоне СВО

Путин провел совещание по вопросам оценки полученного на СВО опыта
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО», — сказал Песков.

По его словам, в совещании участвовали члены правительства, Совета безопасности, министерства обороны, Генерального штаба, а также командующие военными округами и руководители оборонных предприятий.

23 февраля российский лидер принял участие в церемонии вручения государственных наград военнослужащим министерства обороны РФ и Росгвардии. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия в данный момент сражается за правду и свое будущее. Он добавил, что «на передовой этой борьбы» находятся сильные и самоотверженные люди в лице солдат и офицеров.

В декабре Путин заявил, что военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, являются не сказочными, а реальными героями сегодняшнего дня. Он поблагодарил волонтеров за то, что они подключают к работе по поддержке участников СВО самих же бойцов. По словам президента, с момента начала СВО количество добровольцев, волонтеров выросло в стране более чем в три раза — с 10% до 32%.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!