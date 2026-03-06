Размер шрифта
Армия

В Тегеране произошли взрывы

РИА Новости: взрывы слышны в различных районах Тегерана
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В разных районах Тегерана прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взрывы были слышны в центре, на западе и востоке Тегерана», — сказано в публикации.

Власти и СМИ пока не сообщали подробностей.

До этого президент исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил о посредничестве ряда стран на фоне конфликта с Израилем и Соединенными Штатами. Лидер заявил, что Иран остается привержен прочному миру в регионе, но при этом без колебаний защищает достоинство и суверенитет страны. Глава государства не уточнил, какие именно страны предприняли усилия и приняла ли их иранская сторона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее ВС Ирана заявили об ударе по нефтяному танкеру под флагом США у берегов Кувейта.

 
