В Запорожской области мужчина получил несовместимые с жизнью ранения из-за удара ВСУ

Балицкий: в Запорожской области мужчина не выжил в результате атаки БПЛА ВСУ

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника село Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ совершена террористическая атака на гражданское население — беспилотник квадрокоптерного типа атаковал село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате удара по частному домовладению осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения», — рассказал он.

Женщину доставили в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь. Ее супруг получил травмы, несовместимые с жизнью.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким и пообещал, что им окажут помощь.

ВСУ в ночь на 2 марта массировано атаковали Краснодарский край с помощью дронов — самый сильный удар пришелся по Новороссийску, в городе ввели режим ЧС. В результате атаки возник пожар на топливном терминале, повреждения получили 17 домов и три детских сада. Пятеро человек пострадали.

Ранее в Белгородской области беспилотник ударил по гражданскому автомобилю.