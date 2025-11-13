На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал главное оружие России в зоне СВО зимой

Военный эксперт Живов назвал «Герани» главным оружием ВС России зимой
Shutterstock

Главное оружие этой зимой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — это беспилотники «Герань», заявил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов.

По его мнению, главным оружием России «Герань» делает то, что такие беспилотники лишают Украину возможности подавать электричество и тепло на инфраструктуру.

«Наша задача основная в этой войне — заставить Киев сдаться», — отметил Живов.

Он пояснил, что сделать это можно разными способами, в том числе и исключив возможность противника управлять страной. Живов отметил, что «Герань» способна уничтожать связь и электричество противника.

Такие беспилотники используются в ходе проведения СВО с 2022 года. Они отлично зарекомендовали себя, при этом аппараты постоянно модернизируют. Чтобы противостоять российским «Гераням», Вашингтон поставил Киеву комплексы VAMPIRE. Они состоят из обзорно-локационной станции, системы управления огнем и пусковой установки с управляемыми ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) калибра 70 миллиметров. Такие ракеты являются «дешевым» средством поражения, чтобы не тратить дорогостоящие зенитные ракеты.

Ранее российские «Герани» атаковали завод в Харькове.

