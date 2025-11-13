Созданный при Минобороны России Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» изменил ход применения дронов на поле боя и лишил ВСУ одного из ключевых тактических преимуществ — массового использования дешевых и простых в сборке беспилотников. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, появление «Рубикона» стало переломным моментом в цифровом противостоянии, резко изменив баланс сил и усилив давление на украинские войска, которые и без того находились в сложном положении.

Эксперт Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли отметил, что «Рубикон» представляет собой не просто подразделение, а полноценный центр разработки различных типов беспилотных систем, что позволило России значительно укрепить свои позиции в сфере дроновых технологий.

Военный обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение, что Украина будет пытаться атаковать российские тылы вне зависимости от того, как изменится обстановка в зоне боевых действий. По его словам, цель Киева — сделать конфликт дорогим для Москвы.

