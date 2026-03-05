Размер шрифта
Иран впервые показал запуск тяжелых баллистических ракет средней дальности «Хорремшехр-4»

Иран впервые показал запуск тяжелых баллистических ракет Khorramshahr-4

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые опубликовал видеозаписи, на которых показан запуск двух баллистических ракет средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»), которые способны нести боевую часть весом 1,5 тонны и достигать целей на расстоянии до 2000 км. Кадры показал Telegram-канал ImpNavigator.

Ракеты стартуют в темное время суток.

Иран впервые продемонстрировал новую ракету семейства «Хорремшехр» в 2023 году. По оценкам специалистов, дальность ее полета составляет около 2000 километров. Ракета оснащена современным двигателем и использует топливо, которое может длительное время храниться в баках. Это существенно сокращает время подготовки к запуску. Навигационная система «Хорремшехр-4» обеспечивает возможность корректировки траектории уже за пределами атмосферы, что повышает точность поражения цели.

4 марта Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранская ракета уклонилась от перехвата израильских систем ПВО и попала на видео.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!