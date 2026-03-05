Правоохранители назвали главную причину уголовного дела Цаликова

ТАСС: уголовное дело Цаликова связано с объектами строительства для Минобороны

Уголовное дело в отношении экс-замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова связано со строительством объектов для оборонного ведомства в различных российских регионах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело Цаликова связано со строительством ряда объектов для Минобороны в различных регионах РФ», — отметил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Цаликов давал показания по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

5 марта в отношении Цаликова возбуждено уголовное дело, его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственный комитет сообщил, что Цаликова обвиняют в создании преступного сообщества. Участники группы в период с 2017 по 2024 годы похитили бюджетные средства. Кроме того, ему вменяют 12 эпизодов растраты, легализацию похищенного и взяточничество.давал

Ранее журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет экс-замминистра обороны Цаликова.