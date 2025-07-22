В МИД РФ назвали удар ВСУ по военкору Журавлеву спланированным

Захарова: военкор Журавлев погиб в результате спланированного удара ВСУ

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Военкор Ростислав Журавлев погиб в результате спланированного удара украинской стороны. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторую годовщину трагического события.

«Он погиб при исполнении долга в результате целенаправленной атаки ВСУ», — сказала Захарова.

По ее словам, использование высокоточного оружия западного производства свидетельствует о преднамеренности нападения.

Захарова подчеркнула, что журналист, приравненный международным правом к гражданскому населению, был сознательно выбран целью.

«Это свидетельство методов украинской стороны», — добавила представитель МИД.

23 июля 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военкор Журавлев, а также были ранены корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее сообщалось, что в Курской области могут установить памятник погибшим военкорам.