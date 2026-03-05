Размер шрифта
Путин предупредил об опасности применения неподконтрольных РФ видов связи в зоне СВО

Станислав Красильников/РИА Новости

Использование неподконтрольных России видов связи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опасно для личного состава. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня, передает РИА Новости.

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» — спросил глава государства у одной из участниц мероприятия.

В феврале российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера, только за 10 февраля поступило порядка 10 тыс. жалоб. РКН подтвердил ограничения работы сервиса из-за нарушений российских законов.

18 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что власти пока не планируют ограничивать работу Telegram в зоне проведения СВО. Он отметил, что в перспективе рассчитывает на переход военных на отечественные сервисы.

Ранее в зоне СВО раскритиковали идею заблокировать Telegram.

 
