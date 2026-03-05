Размер шрифта
Над Абхазией зафиксировали около 30 дронов

Командующий ВВС и ПВО Гумба: около 30 дронов зафиксировали в небе над Абхазией
Inna Varenytsia/Reuters

В ходе массированного налета над территорией Абхазии зафиксировали около 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил командующий ВВС и ПВО республики Адгур Гумба, передает агентство «Апсныпресс».

«Несмотря на ведение противником разведки, объекты на территории республики прямой целью не являлись. Из примерно 30 обнаруженных в воздушном пространстве аппаратов 99% были уничтожены. Фрагменты сбитых средств обнаружены в 11 населенных пунктах», — сказал командующий.

Гумба назвал беспрецедентным произошедший налет беспилотников. По его словам, раньше в республике фиксировали пролет до пяти-семи БПЛА.

Утром 5 марта в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Саратовской областью — 33 аппарата. Еще 17 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 10 — над территорией республики Крым.

Кроме того, девять БПЛА перехватили над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.

Ранее в Гагрском районе Абхазии перехватили беспилотник.

 
