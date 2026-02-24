В Гагрском районе Абхазии перехватили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на начальника погрануправления Службы государственной безопасности Абхазии Рустама Латипова.

«Обломки [дрона] упали на береговой линии», — говорится в публикации.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По словам Латипова, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Псоу» на границе России и Абхазии приостановил работу. Решение было принято в связи с атакой украинских БПЛА на Сочи. Начальник погрануправления подчеркнул, что КПП временно закрыли в целях обеспечения безопасности людей, пересекающих границу.

Утром 24 февраля администрация Сочи в Telegram-канале сообщила, что в городе объявлена угроза атаки беспилотников. Позднее власти заявили о срабатывании средств противовоздушной обороны и отражении атаки украинских дронов. Примерно в 11:29 мск в населенном пункте отменили особый режим.

Из-за действий украинских войск аэропорт в Сочи приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения действуют до сих пор.

Ранее в России за ночь сбили почти 80 украинских БПЛА.