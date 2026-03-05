Размер шрифта
Армия

Губернатор сообщил о разрушениях после атаки дронов на Саратовскую область

Бусаргин: после атаки ВСУ на Саратовскую область повреждены дома и соцучреждения
Антон Вергун/РИА Новости

В Саратовской области после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины зафиксированы разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, регион пережил налет 33 дронов. В результате повреждения получили социальные учреждения и жилые дома.

Губернатор отметил, что специалисты уже работают по каждому объекту и рассчитывают необходимые объемы для замены стекол.

Также Бусаргин сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников, по предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам главы региона, специалисты оперативно реагируют на все поступающие вызовы. Он добавил, что на местах продолжают работать профильные службы.

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, атаки отражались в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта. Больше всего дронов сбили над Саратовской областью — 33 аппарата. Еще 17 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 10 — над территорией республики Крым.

Ранее беспилотники атаковали Сочи.

 
