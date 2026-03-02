Размер шрифта
Осужденного экс-замминистра обороны России не пустили на СВО

Военкомат Москвы отказал осужденному экс-замглавы МО Иванову в отправке на СВО
Илья Питалев/РИА Новости

Военкомат Москвы отказал в отборе на воинскую службу и заключении контракта экс-замглавы минобороны России Тимуру Иванову, осужденному за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщил представитель военного комиссариата на заседании Мещанского районного суда, пишет ТАСС.

При этом защита Иванова заявила, что во время досудебной подготовки по иску не получала соответствующего решения от столичного военкомата, как и сам доверитель.

По данным ТАСС, Иванов намерен обжаловать это решение. 5 марта Мещанский суд Москвы рассмотрит иск бывшего чиновника к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Иванов требует признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт.

По данным «Коммерсанта», бывший чиновник дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответ. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться в зону спецоперации штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ.

 
