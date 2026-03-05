Размер шрифта
Армия

ВСУ призвали в одну из бригад осужденных за тяжкие преступления

ТАСС: ВСУ доукомплектовали 57-ю бригаду за счет осужденных по тяжким статьям
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) доукомплектовали 57-ю отдельную мотопехотную бригаду (омпбр) осужденными по тяжким статьям. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что командование перебрасывает солдат в Волчанский район Харьковской области.

«Пытаясь остановить продвижение [группировки войск ВС РФ «Север»], командование ВСУ продолжает переброску резервов в Волчанский район: 57-ю омпбр ВСУ доукомплектовывают за счет заключенных, осужденных по самым тяжким статьям», — поделился собеседник агентства.

14 февраля ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из бывших заключенных, в Харьковской области практически утратили боеспособность.

Украинские подразделения в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовых групп. «Шквал», как утверждается, фактически перестал выполнять задачи в прежнем объеме, а часть мобилизованных отказывается участвовать в контратаках.

Официальных комментариев украинской стороны по данным заявлениям на момент публикации не приводится.

Ранее в Харьковскую область были переброшены украинские пограничники из-за нехватки личного состава.

 
