Украинских пограничников отправили в Харьковскую область из-за нехватки войск

Командование украинских войск направило пограничников в Харьковскую область в связи с острой нехваткой личного состава на позициях на данном участке фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Волчанских Хуторов переброшен 11-й [отряд] ГПСУ (Государственной пограничной службы Украины. — «Газета.Ru»), который уже понес значительные потери», — заявил источник агентства.

Боевые задачи в Харьковской области выполняют подразделения группировок российских войск «Запад» и «Север». При этом «Запад» также действует в Донецкой народной республике (ДНР), а «Север» — в Сумской области. По информации министерства обороны России на 9 февраля, военнослужащие этих группировок за прошедшие сутки ликвидировали около 335 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более двух десятков единиц техники. Среди них — 20 автомобилей, боевая бронированная машина и станция радиоэлектронной борьбы.

8 февраля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области. В сражениях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки «Запад», второго — подразделения группировки «Север».

Ранее в подполье допустили, что ВСУ могут выйти из Харькова.