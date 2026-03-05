Размер шрифта
Лидер иракских курдов опроверг вступление в войну против Ирана

Барзани: Иракский Курдистан не будет принимать участие в войне с Ираном
Ismael Adnan/dpa/Global Look Press

Иракский Курдистан не будет принимать участие в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, заявил глава автономии Нечирван Барзани. Об этом сообщает портал Shafaq News.

Барзани сделал такое заявление во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Собеседники подчеркнули важность поддержания безопасности и стабильности в регионе и выступили против любых попыток дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Барзани отметил, что Иракский Курдистан останется стабилизирующим фактором и будет поддерживать дипломатические усилия, которые направлены на снижение напряженности и предотвращение полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

5 марта израильская журналистка Юлия Побегайлова и американская журналистка Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники сообщили о начале курдами наземной военной операции против Ирана. Высокопоставленный представитель одной из партий Восточного Курдистана опроверг эту информацию.

Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране.

 
