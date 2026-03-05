Стал известен список ограничений для не явившихся по повестке в военкомат

На россиян, которые по повестке не явились в военкомат, стали автоматически накладываться ряд ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В качестве примера канал рассказал о проживающем в Калининграде мужчине, который получил повестку еще в ноябре 2025 года, но не явился по ней в военкомат. Спустя 20 дней после неявки система автоматически сформировала для него документ на сразу пять ограничений. Уклонист потерял право на управление и регистрацию транспортного средства, на регистрацию ИП и самозанятость, на оформление в собственность недвижимости. Кроме этого, мужчине запрещено покидать пределы страны.

С аналогичной ситуацией столкнулись также жители Челябинска, Краснодара, Красноярска и Кемеровской области.

Baza отмечает, что федеральным законом предусмотрены шесть ограничений для уклонистов, кроме запрета на выезд. Шестым пунктом, который не затронул калининградца, является запрет на взятие кредитов.

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Минобороны опровергли взлом реестра воинского учета.