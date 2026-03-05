Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Стал известен список ограничений для не явившихся по повестке в военкомат

Baza: на неявившихся в военкомат автоматически накладываются ограничения
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На россиян, которые по повестке не явились в военкомат, стали автоматически накладываться ряд ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В качестве примера канал рассказал о проживающем в Калининграде мужчине, который получил повестку еще в ноябре 2025 года, но не явился по ней в военкомат. Спустя 20 дней после неявки система автоматически сформировала для него документ на сразу пять ограничений. Уклонист потерял право на управление и регистрацию транспортного средства, на регистрацию ИП и самозанятость, на оформление в собственность недвижимости. Кроме этого, мужчине запрещено покидать пределы страны.

С аналогичной ситуацией столкнулись также жители Челябинска, Краснодара, Красноярска и Кемеровской области.

Baza отмечает, что федеральным законом предусмотрены шесть ограничений для уклонистов, кроме запрета на выезд. Шестым пунктом, который не затронул калининградца, является запрет на взятие кредитов.

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Минобороны опровергли взлом реестра воинского учета.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!