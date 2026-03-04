Глава минобороны Израиля заявил о досрочном начале операции против Ирана

Министр Кац: Израиль и США планировали операцию против Ирана на середину года

Операция против Ирана была запланирована на середину года, однако в связи с разными обстоятельствами ее перенесли на февраль. Об этом глава минобороны Израиля Исраэль Кац рассказал в ходе визита в Управление военной разведки еврейского государства, сообщил журналист Амит Сегаль в своем Telegram-канале.

«Операция была запланирована на середину года <...>, но в связи с развитием событий и обстоятельствами, особенно тем, что произошло внутри Ирана, и позицией президента США, а также возможностью проведения здесь совместной операции, возникла необходимость перенести все на февраль», — цитирует журналист Каца.

По словам министра, Иран, несмотря на «стратегическое предупреждение», оказался обескуражен операцией Израиля и США, которые имели преимущество в «разведке и оперативной готовности».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Многие города Исламской Республики, в том числе столица, были атакованы, один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

