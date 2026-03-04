США провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Командования глобального удара ВВС США.
Отмечается, что пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Запуски проходят регулярно и не зависят от текущей ситуации в мире, говорится в сообщении.
Как отметила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск Minuteman III позволил проверить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.
5 ноября США также произвели плановый пуск невооруженной баллистической ракеты Minuteman III с базы «Вандерберг» в Калифорнии. Испытание было названо успешным.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что США заранее уведомили РФ о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III.
