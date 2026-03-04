Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

США провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

ВВС: США провели запуск Minuteman III, не связанный с текущими событиями
Ian Dudley/ZUMA Press/Global Look Press

США провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Командования глобального удара ВВС США.

Отмечается, что пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Запуски проходят регулярно и не зависят от текущей ситуации в мире, говорится в сообщении.

Как отметила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск Minuteman III позволил проверить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.

5 ноября США также произвели плановый пуск невооруженной баллистической ракеты Minuteman III с базы «Вандерберг» в Калифорнии. Испытание было названо успешным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что США заранее уведомили РФ о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III.

Ранее в США прокомментировали заявление Путина о ядерных испытаниях России.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!