ВВС: США провели запуск Minuteman III, не связанный с текущими событиями

США провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Командования глобального удара ВВС США.

Отмечается, что пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Запуски проходят регулярно и не зависят от текущей ситуации в мире, говорится в сообщении.

Как отметила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск Minuteman III позволил проверить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.

5 ноября США также произвели плановый пуск невооруженной баллистической ракеты Minuteman III с базы «Вандерберг» в Калифорнии. Испытание было названо успешным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что США заранее уведомили РФ о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III.

