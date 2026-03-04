Чувашских школьников перевели на дистанционное обучение

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил в своем Telegram-канале, что школы региона перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки БПЛА.

«В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал Захаров.

Он добавил, что ученики второй смены могут начать учиться очно, если будет официальная отмена угрозы атаки БПЛА.

Дистанционно учатся также студенты колледжей и техникумов. Кроме того, власти рекомендовали оставить дома воспитанников детских садов.

2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что в городе в результате атаки украинских беспилотников были повреждены три детских сада, восемь многоквартирных и девять частных домов.

Новороссийск был атакован в ночь на 2 марта. Как рассказал Кравченко, после снятия угрозы атаки на пострадавших объектах в городе начались работы с участием экстренных служб.

Ранее в сети появилось видео атаки ВСУ по Новороссийску.