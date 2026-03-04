Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Чувашских школьников перевели на дистанционное обучение

Министр Захаров: школы Чувашии перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил в своем Telegram-канале, что школы региона перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки БПЛА.

«В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал Захаров.

Он добавил, что ученики второй смены могут начать учиться очно, если будет официальная отмена угрозы атаки БПЛА.

Дистанционно учатся также студенты колледжей и техникумов. Кроме того, власти рекомендовали оставить дома воспитанников детских садов.

2 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что в городе в результате атаки украинских беспилотников были повреждены три детских сада, восемь многоквартирных и девять частных домов.

Новороссийск был атакован в ночь на 2 марта. Как рассказал Кравченко, после снятия угрозы атаки на пострадавших объектах в городе начались работы с участием экстренных служб.

Ранее в сети появилось видео атаки ВСУ по Новороссийску.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!