На родине Санта-Клауса зафиксировали бум наркобизнеса

Yle сообщил о росте наркоторговли в финской Лапландии
Наркоторговля активно развивается на севере Финляндии, в туристической Лапландии. Об этом сообщили корреспонденты телерадиовещателя Yle.

Регион издавна считается родиной Санта-Клауса — там находится его деревня, одно из самых посещаемых туристических мест страны. По данным полиции Лапландии, именно резкий рост турпотока сопровождается увеличением наркоторговли на горнолыжных курортах. Как отмечает Yle, наркотики продают как туристы, которые таким образом финансируют свой отдых, так и профессиональные дилеры, специально приезжающие на север.

Со ссылкой на полицию телерадиовещатель сообщает, что наибольшая активность наркобизнеса приходится на пик туристического сезона. Наркотики распространяют как гости региона, так и те, кто приезжает в Лапландию специально для заработка. Кроме того, запрещенные вещества распространены среди сезонных рабочих, прибывающих из-за рубежа и из южных районов Финляндии.

Комиссар полиции Лапландии Туомо Сейккула отметил, что в период массового приезда сезонных работников среди них оказываются люди с наркотической зависимостью, а также те, кто занимается распространением наркотиков.

Yle также сообщает, что в крупных городах уровень употребления наркотиков отслеживают с помощью анализа сточных вод. С 2012 года содержание наркотических веществ в сточных водах крупнейшего города Лапландии Рованиеми выросло почти в пять раз.

Ранее наркоторговец заминировал свое жилище как в фильме «Один дома».

 
